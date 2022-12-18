شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تُغرم الزمالك 20 ألف جنيه لسباب الجماهير فى مباراة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الهتافات والسباب لجماهيره في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.