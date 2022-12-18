شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص فقرة للتصويب فى مران الزمالك.. وتعليمات خاصة لـ"روقا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهدت الفقرة التركيز على التصويب من خارج منطقة الجزاء فى وضعيات ومساحات مختلفة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى التسديد.
ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات للاعب محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشرح "فيريرا" للاعب مجموعة من المهام الفنية المراد تنفيذها خلال المران بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة وبداية الهجمة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.