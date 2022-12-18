شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص فقرة للتصويب فى مران الزمالك.. وتعليمات خاصة لـ"روقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة التركيز على التصويب من خارج منطقة الجزاء فى وضعيات ومساحات مختلفة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى التسديد.