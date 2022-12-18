شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ذكريات حكم نهائى كأس العالم مع جماهير الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد قرار الاتحاد الدولى بإسناد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، ذكريات قريبة للجماهير المصرية مع الحكم، والذى تولى إدارة آخر مباراة قمة بين القطبين الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر.

وتواجد مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك فى يوليو الماضي، والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وضم طاقم حكام نهائي مونديال قطر 2022، بين الأرجنتين VS فرنسا كلا من الحكم البولندى - سيمون مارسينياك، والمساعد الأول - باويل سوكولنيكي، والمساعد الثاني- توماس ليستكيفيس.

يذكر أن نهائي كأس مصر كان يراقبه سمير جودة مراقبا للمسابقات، ومجدي شديد مراقبا للحكام، إلى جانب حسام الجوهري المرافق للطاقم البولندي.

وأعلن ديديه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، وسكالوني المدير الفني للأرحنتين التشكيل الأساسى لنهائي كأس العالم الذي ينطلق فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب لوسيل، في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، والتى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

تشكيل منتخب فرنسا ضد الأرجنتين جاء كالتالى..حراسة المرمى: هوجو لوريس، والدفاع: ثيو هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، رفائيل فاران، جول كوندي، الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان، الهجوم: كيليان مبابي، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي.

تشكيل الأرجنتين اليوم أمام فرنسا: حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، خط الدفاع: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نهويل مولينا، وخط الوسط: ماك أليستر، رودريجو دي باول، إنزو فرنانديز، وخط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز فى شباك الحارس ياسين بونو بسهولة، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس، ليسجل الهدف بسهولة.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وتوج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم نسختي 1998 و2018، ويسعي لكتابة التاريخ بالحصول على لقب المونديال نسختين متتاليتين وتكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل، بعدما حصل الأزوري على كأس العالم 1934 و1938 فيما فاز منتخب البرازيل بالبطولة نسختي 1958 و1962.