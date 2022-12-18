شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها خسارة بيج رامى لقب مستر أولمبيا، وإعلان ايهاب جلال جهازه المعاون فى فاركو ، ومركز التسوية و التحكيم يقضى بصحة انتخابات الفروسية .

انضمام أحمد الجمل وعمر جمال للجهاز الفنى للنادي الإسماعيلى

قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس يحيى الكومى، ضم الثنائى أحمد الجمل وعمر جمال للجهاز الفني للدراويش بقيادة أيمن الجمل. ألغى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى "دائرة البطلان"، برئاسة المستشار محمد عبد الخالق الغزاوي، الدعوى المرفوعة من كريم حمدى ضد وزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الفروسية، بإلغاء انتخابات اتحاد الفروسية المصرى على منصب الرئيس.

أحمد عبد القادر يعود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام فاركو

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إعادة أحمد عبد القادر لاعب الفريق للتشكيل الأساسى في مباراة فاركو المقبلة بالدوري، بعدما شارك اللاعب كبديل فى مباراة فيوتشر الأخيرة بالمسابقة.

يخضع مصطفى شلبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود المقبلة.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي فاركو، بعد موافقة إدارة النادي على جهازه المعاون، الذى سيقود الفريق البرتقالي خلفًا للبرتغالي نونو ألميدا.

توج الإيراني هادى شوبان لاعب كمال الأجسام، بلقب مستر أولمبيا هذا العام، محتلا المركز الأول، وسط منافسة شرسة مع منافسيه أبرزهم بيج رامي.