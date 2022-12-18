شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة أوضاع النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى اجتماعا طارئا مساء اليوم، الأحد، لمناقشة الأزمات الأخيرة التى يعانى منها النادى، ومحاولة وضع حلول عاجلة لإنقاذ القلعة الصفراء.

وقدم حاتم حجازى أمين صندوق النادى الإسماعيلى استقالة رسمية من منصبه لوزارة الشباب والرياضة اليوم، الأحد، بسبب رفضه الأحداث التي يشهدها النادى الفترة الأخيرة.

وكان أحمد علوي المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي قد أعلن تقديم استقالته من منصبه.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدفًا على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و4 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.