شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يشارك فى جزء من مران الزمالك الجماعى واستمرار تأهيل نداى وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى جزء من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض "عبد الشافي" الفقرة البدنية رفقة زملائه فى بداية المران، بجانب مشاركته في مجموعة من التدريبات الفنية الإضافية لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

كما خضع مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق فقرة تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية، ويخوض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج المخصص لهما من الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهما للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.