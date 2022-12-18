شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يشارك فى مران فيوتشر استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد عاطف، مهاجم فريق فيوتشر، فى المران الجماعي للفريق بعد تعافيه من الإًصابة التى حرمته من المشاركة مع فريقه فى عدة مباريات، آخرها مباراة الأهلي بالجولة الماضية بالدوري.

ويعمل الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر على تجهيز بديل عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق، للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، وذلك بعدما تلقى عمر كمال البطاقة الحمراء فى المباراة الأخيرة أمام الأهلي بالجولة السابقة من الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان علي ماهر قد رفض منح لاعبى فيوتشر أى راحة بعد التعادل مع الأهلي، ليستأنف الفريق تدريباته مساء أمس، السبت، استعداداً للجولة الثامنة، والتى تجمع فيوتشر وغزل المحلة فى الدوري العام، ومن المقرر أن يعتمد فيوتشر على باسم علي فى قيادة الجبهة اليمنى فى غياب عمر كمال.

ويستعد فيوتشر لمواجهة غزل المحلة في الخامسة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على ستاد السلام.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب سلبياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وفاز على الداخلية بهدف نظيف، وعلى الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، قبل أن يتعادل سلبياً مع الإسماعيلي ثم تعادل بهدف لمثله مع الأهلي.

وبات فريق فيوتشر الأقوى دفاعا فى بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما يأتي بيراميدز والزمالك والأهلي فى المرتبة الثانية بعدما استقبلت شباك كل منهم 3 أهداف.