شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك ويركز على التمرير فى مساحات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثاً بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية مباراة حرس الحدود، وضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات فى ظل المنافسة القوية على لقب الدورى، وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المران.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني على التمرير فى مسافات ومساحات صغيرة والتحرك بدون كرة، بجانب التعامل الصحيح مع عملية الضغط من المنافس.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قوية، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها، ضمن البرنامج المخصص من الجهاز الفني للفريق، ويسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لظهور اللاعبين بالشكل البدني الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.