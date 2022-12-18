شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة جاهز لتدعيم قائمة الزمالك فى مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزًا لتدعيم قائمة فريقه فى مواجهة حرس الحدود، المقبلة، بعدما تماثل للشفاء وشارك فى التدريبات الجماعية.

وانتظام عبد الله جمعة فى التدريبات الجماعية لفريقه أمس، السبت، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من نزلة البرد التي كان يعاني منها في الأيام الماضية، وغاب بسببها عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عبدالله جمعة في الفقرات التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى الفقرة الفنية بصحبة زملائه بالفريق، استعدادا للمواجهة المقبلة للفريق أمام حرس الحدود في الدوري.