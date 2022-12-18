شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح: خفّضنا معدل أعمار لاعبى منتخب كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر لكرة الصالات تدريباته اليومية فى الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضى، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأبدى هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، رضاه عن المستوى الفني والبدنى الذى ظهر عليه اللاعبون خلال المعسكر المغلق الذي بدأ يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأكد صالح أن المنتخب يضم العديد من العناصر الجديدة التس سيكون لها مستقبل كبير في كرة الصالات، خاصة بعد النزول بمعدل الأعمار السنية للمنتخب خلال مرحلة الإعداد الحالية، والوصول إلى متوسط أعمار مناسب قادر على خدمة المنتخب لسنوات مقبلة.

واختار الجهاز الفني قائمة تضم كلًا من محمد سعيد، محمود فتحي، محمود عبدالوهاب، أحمد مصطفى فرج، أحمد محمد سيد، علاء محمد محمود، أحمد جعيدى، جمال عبدالناصر، محمد هانى مغربى، بلال السيد محمود، محمد أحمد سالمان، أحمد فكرى صالح، ابراهيم السيد صلاح، محمد جمال، أحمد كراش.