شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة إيهاب جلال مع لاعبى فاركو قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفني لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

كما طالب جلال لاعبيه بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن خطة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول المسابقة.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.