شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب الشباب لخوض وديتي زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، معسكراً مغلقاً خلال الأسبوع الجارى لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

س: متى يقام معسكر منتخب الشباب؟

ج: ينطلق المعسكر الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة.

س : متى تقام وديتي زامبيا؟

ج: تقام المباراتان يومى 26 و30 ديسمبر الجاري.

س : متى تقام بطولة أمم أفريقيا للشباب؟

ج: تستضيف مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس من عام 2023، بمشاركة 12 منتخبًا.

س : ما هي المنتخبات المشاركة؟

ج : تقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل بمشاركة 12منتخبا هى نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - أوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

س: متى تقام قرعة البطولة؟

ج : تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وتقام القرعة يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.

س : ما هي الملاعب التي تستضيف البطولة؟

ج : تقام البطولة على 3 ملاعب هى استادات القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس.