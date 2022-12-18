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كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب الشباب لخوض وديتي زامبيا

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القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، معسكراً مغلقاً خلال الأسبوع الجارى لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب. 

 

س: متى يقام معسكر منتخب الشباب؟

 

ج: ينطلق المعسكر الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة. 

 

س : متى تقام وديتي زامبيا؟ 

 

ج: تقام المباراتان يومى 26 و30 ديسمبر الجاري. 

 

 

س : متى تقام بطولة أمم أفريقيا للشباب؟ 

 

ج:  تستضيف مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس من عام 2023، بمشاركة 12 منتخبًا.

 

س : ما هي المنتخبات المشاركة؟

 

ج : تقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل بمشاركة 12منتخبا هى نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - أوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

 

س: متى تقام قرعة البطولة؟ 

 

ج : تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وتقام القرعة يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري. 

 

 

س : ما هي الملاعب التي تستضيف البطولة؟

 

ج : تقام البطولة على 3 ملاعب هى استادات القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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