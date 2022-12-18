شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يختار جهازه المعاون فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي فاركو، بعد موافقة إدارة النادي على جهازه المعاون، الذى سيقود الفريق البرتقالي خلفًا للبرتغالي نونو ألميدا.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي فاركو من:

عاطف حنفي (مدير الكرة)

إيهاب جلال (مدير فني)

حمد إبراهيم (مدرب عام)

أحمد حسام (مدرب)

أحمد خطاب (مدرب)

مصطفى كمال (مدرب حراس مرمى)

أحمد سليمان (محلل أداء)

حسن جمعة (مدير شئون لاعبين)

عادل الفلكي (مدير إداري)

محمد تيتو (إداري)

محمد عراقي (مسئول إعلامي)

مجدي وهبي (طبيب)

محمد حمدي – مصطفى الحراق (أخصائي تأهيل)

محمد الجزار – محمد محروس – محمد وليد (مدلك)

ويستعد فاركو لمواجهة النادي الأهلي الخامسة من مساء بعد غدًا الثلاثاء بستاد برج العرب بالجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل فيها الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط.