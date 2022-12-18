شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور أول مران للأهلي قبل مواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوراً من مران الفريق اليوم، الأحد، فى بداية استعدادات المارد الأحمر لمواجهة فاركو الثلاثاء المقبل فى الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة فيوتشر التى خاضها الأحمر مساء الجمعة الماضى في الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الذي بدأ بفقرات بدنية متنوعة قادها أندرياس أندويا مدرب أحمال الفريق، وقاد كولر تدريبات فنية متنوعة للاعبين، تضمنت المران على العرضيات والتصويب على المرمى قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاثة فرق.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية