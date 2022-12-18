شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مركز التسوية يلغى حكم بطلان انتخابات اتحاد الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى "دائرة البطلان"، برئاسة المستشار محمد عبد الخالق الغزاوي، الدعوى المرفوعة من كريم حمدى ضد وزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الفروسية، بإلغاء انتخابات اتحاد الفروسية المصرى على منصب الرئيس.

وأقام كريم حمدى الدعوى رقم 46 بإلغاء انتخابات الفروسية على منصب الرئيس، وصدر حكم بجلسة 27 مارس الماضى من محكمة أول درجة بإلغاء الانتخابات على منصب الرئيس.

وأقام المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، دعوى استئناف برقم 9 لسنة 5 ق لعام 2022، وأقام كريم حمدى استئنافا برقم 12 لسنة 5 ق وأقام اتحاد الفروسية استئناف رقم 10 لسنة 5 ق، وتداولت الجلسات وقدم جميع الأطراف المستندات.

وصدر اليوم الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية الاستئنافية رقم ٢ لسنة ه ق / ۲۰۲۲ من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بجلسة ٣ / ۲۰۲۲/۷.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري اليوم الحكم برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات واستمرار مجلس إدارة اتحاد الفروسية بنفس هيئته الحالية برئاسة المهندس هشام حطب.