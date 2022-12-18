شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب نونو ألميدا مع فاركو بعد إعلان رحيله رسميا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين يشار، الشكر للبرتغالى نونو الميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى وجهازه المعاون على الفترة الماضية، التى قضاها في موقع المسئولية، وبذل فيها جهدًا كبيرًا، محاولًا تحقيق أفضل النتائج.

ويتمنى نادى فاركو إدارة ولاعبين وكل أعضاء منظومة فريق الكرة التوفيق للمدرب البرتغالى في المرحلة المقبلة تقديراً لجهده وعطائه خلال الفترة الماضية.

وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 28 مباراة حقق التعادل فى 17 لقاء مقابل 5 انتصارات وستة هزائم.

وأصبح ألميدا هو الراحل السادس في الدوري خلال الموسم الجاري، بعد كل من إيهاب جلال (المصري) وعلاء عبد العال (طلائع الجيش) وخالد جلال (البنك الأهلي) وربيع ياسين (أسوان) وخوان كارلوس جاريدو (الإسماعيلى).

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين وتعادل فى أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.