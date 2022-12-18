شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالى لاعب الإسماعيلى يجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الإيفوارى عبد القادر كوليبالى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جراحة قطع فى الرباط الصليبى اليوم، الأحد، وقام مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من خلال التواصل مع الطبيب المعالج وسداد تكاليف الجراحة التى سيخضع لها اللاعب.

وتعرض كوليبالي لهذه الإصابة خلال التدريبات التي سبقت مباراة فيوتشر بالدوري.

الإسماعيلي تعاقد مع كوليبالى لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويعد كوليبالي ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذى احترف في الدوري الأوروبين وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، تحمل قيمة تكاليف علاج لاعبه عبد القادر كوليبالي بعد تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما قرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وقال الموقع الرسمي للإسماعيلي، في بيان، إن يحيى الكومي قرر ضخ مبلغ مالي لتسيير الأمور الإدارية ودفع جزء من مستحقات اللاعبين.

وأضاف الإسماعيلي، إن النادي يحرص على رعاية لاعبيه ودورهم الأهم نحو توفير كافة احتياجات الفريق رغم الأزمات المالية الطاحنة التي يمر بها النادي في الوقت الراهن.