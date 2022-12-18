شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أبطال مستر أولمبيا حتى المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة مستر أولمبيا التى استضافتها ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما توج هادى شوبان بالمركز الأول واللقب لهذا العام.

وجاء ترتيب أول 5 مراكز كالتالى...

1- هادى شوبان

2- ديريك لانسفورد

3- نيكولاس واكر

4- براندون كورى

5 - ممدوح السبيعى "بيج رامى"

وكان هادى شوبان قد أحتل المركز الثالث فى مستر اولمبيا سنة 2019 وفاز بجائزة أفضل لاعب كمال أجسام بتصويت الجمهور فى نفس البطولة، والتي توج بها بيج رامى.

يذكر أن بيج رامى قد توج باللقب خلال النسختين السابقتين، كأول مصري وعربى وأفريقى يتوج باللقب مرتين، واحتفظ بالساندو فى آخر نسختين.