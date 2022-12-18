شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الألعاب الجماعية فى لحظات خاصة مع "النص الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم نجوم الألعاب المختلفة بتقدير شريك حياتهم بنشر صور معهم عبر السوشيال ميديا لتعريفهم لجمهورهم ومحبيهم، مثلما يفعل نجوم الكرة أيضا، خاصة أن الألعاب الجماعية المختلفة البعيدة عن كرة القدم يظهر فيها العائلات بشكل كبير.

ونجد دائما نجوم الألعاب الجماعية يقدرون دور زوجاتهم فى حياتهم لما يواجهه نجوم الرياضة من صعوبات وتحديات، والتى تتحملها الزوجات فنجد أن زوجات نجوم الرياضة بشكل عام يتحملن الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

ونجد أن نجوم الألعاب الجماعية، سواء المحليين أو المحترفين، يقدرون الأوقات التى يقضوها مع النصف الحلو لابتعادهم عن المنزل أوقات كثيرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الألعاب الأخرى مع زوجاتهم بالصور التالية..



أحمد حسام لاعب يد الزمالك وزوجته بسمة



حازم ممدوح لاعب يد الزمالك و زوجته مريم



دينا عمرو لاعبة سلة الأهلى و خطيبها مودى الجارى نجم السلة السابق



على زين لاعب دينامو بوخاريست