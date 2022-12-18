شكرا لقرائتكم خبر عن هادى شوبان يتوج بمستر أولمبيا لكمال الأجسام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الإيراني هادى شوبان لاعب كمال الأجسام، بلقب مستر أولمبيا هذا العام، محتلا المركز الأول، وسط منافسة شرسة مع منافسيه أبرزهم بيج رامي.

ويٌلقب شوبان بالذئب الفارسى، وكان قد أحتل المركز الثالث فى مستر اولمبيا سنة 2019 وفاز بجائزة أفضل لاعب كمال أجسام بتصويت الجمهور فى نفس البطولة، والتي توج بها بيج رامى.

وأبرز الموقع الرسمي لبطولة مستر أولمبيا فوز شوبان باللقب، وتتويجه بالميدالية الذهبية .



هادى شوبان

من ناحية أخرى خسر المصري ممدوح السبيعي الشهير "بيج رامي"، لقب مستر أولمبيا مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها بيج رامي للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

وكان بيج رامى قد خضع للتحكيم السرى أمس ولكن فى النهائيات التى انتهت منذ قليل، خسر اللقب ، بعد أن خطفه منه هادي شوبان مُحتلاً الترتيب الأول

وتوّج ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا أخر نسختين من البطولة مُتفوقاً على جميع منافسيه بجميع الدول.



هادى بطل مستر اولمبيا