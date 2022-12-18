شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من الحزن تخيم على قرية السبايعة بعد خسارة بيج رامي.. ووالدة البطل: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن عمت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ومنزل أسرة بيج رامي، لحصوله على المركز الخامس فى مسابقة مستر أولمبيا 2022، فى مفاجأة غير متوقعة.

وظلت والدة بيج رامى تدعو له قبل واثناء الاعلان عن النتيجة، فوجئ جميع الحضور من أهالى قرية السبايعة بإعلان اسم بيج رامي، وحصوله على المركز الخامس، فخيم الحزن على الحضور, وانصرف الجميع فى صمت، وأغلقت الشاشة التى كانوا يتابعون المسابقة خلالها.

وقالت والدة رامي، الحمد لله على كل حال، مؤكدة أن الله لا يريد إلا الخير، ويكفيها شرفا أن نجلها مثل مصر واصبح ومن الخمس الأوائل فى المسابقة، داعية الله أن يحفظ نجلها.

يذكر أن بيج رامى شارك فى مسابقة بيج رامى 4 مرات حصل على المركز الثااني، وشارك بعدها لمرتين متتاليتين وحصل خلالهما على المركز الأول ولقب بـ مستر اولمبيا عامى 2020و2021، وشارك هذا العام فى مستر اولمبيا 2022، وحصل على المركز الخامس.







































