شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي يخسر مستر أولمبيا ويحقق المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المصري ممدوح السبيعي الشهير "بيج رامي"، لقب مستر أولمبيا مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها بيج رامي للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

وكان بيج رامى قد خضع للتحكيم السرى أمس ولكن فى النهائيات التى انتهت منذ قليل، خسر اللقب ، بعد أن خطفه منه هادي شوبان مُحتلاً الترتيب الأول