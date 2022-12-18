شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستفسر من طبيب الزمالك عن تطورات تأهيل إبراهيما نداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاستفسار عن آخر تطورات تأهيل السنغالى إبراهيما نداى جناح الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية.

واستفسر فيريرا من الدكتور محمد أسامة عن تطورات تأهيل إبراهيما نداى، الذى يعانى من إصابة فى منشأ العضلة الخلفية الأمر الذى أدى لغيابه عن صفوف فريقه طوال الفترة المضاية.

وأكد طبيب الزمالك أن اللاعب يسير على البرنامج التأهيلى بشكل جديد، واقترب من الانتهاء منه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .