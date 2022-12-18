شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد النظر فى صفقات يناير بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تغيير خارطة الطريق بشأن الصفقات التى سيتم إبرامها في موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تقرر مشاركة المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية التى يستضيفها المغرب فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، من أجل تدعيم كل المراكز بشكل قوى، للظهور بشكل مميز خلال المشاركة في مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة للمرة الثالثة على التوالى والثامنة فى تاريخه، بعدما شارك فى آخر نسختين باعتباره بطل قارة أفريقيا وحقق خلالهما الميدالية البرونزية، ويرغب فى تقديم نتائج قوية خلال مشاركته فى مونديال الأندية المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلي فى تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق الأحمر من الصفقات الجديدة سواء اللاعبين الأجانب أو المحليين، ضمن خطته لتقديم مستويات قوية في مونديال الأندية المقبل، والمنافسة على تحقيق مركز جيد أفضل مما تحقق في النسختين الأخيرتين.

الأهلي اعتاد على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية إفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المونديال ( 7 مرات )، بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.