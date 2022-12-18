شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن اليوم قائمة منتخب الشباب لمباراتي زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا بالقاهرة فى الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر الجاري استعدادا لأمم أفريقيا.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة أندية بعض اللاعبين المحترفين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، المقرر انطلاقه 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وتم إرسال استدعاء من قبل لكل من صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبدالمجيد، إلا أن الأخير تعذر انضمامه للمنتخب بسبب خضوعه لفترة تأهيل مع ناديه بعد تعرضه لإصابة طويلة.

وبذل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، مجهودا كبيرًا مع مسؤولي الأندية، خصوصا النادي الذي يلعب له مصطفى أشرف من أجل انضمامه إلى صفوف المنتخب، في ظل قناعة محمود جابر، المدير الفني للمنتخب، بمستواه بشكل كبير.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر فبراير المقبل.