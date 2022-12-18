شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بدونجا أساسيًا فى مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الدفع بنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة حرس الحدود المقبلة.

وقام فيريرا بمنح دونجا فرصة المشاركة كبديل مع الزمالك فى مواجهتى بيراميدز والبنك الأهلى، ويدرس فى الوقت الحالى الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسى لمباراة حرس الحدود.

وبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف واحد دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وخطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.