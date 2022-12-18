شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى قبل مواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراته الأخيرة ضد فيوتشر بعدما وقع فى فخ التعادل الأول بالدوري وخسارة نقطتين فى مشواره نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، حيث قام المدرب السويسرى بتعنيف اللاعبين بعد التراجع غير المبرر خاصة في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وينوي كولر عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين من أجل شرح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبو الفريق الحمر خلال مباراة فيوتشر خاصة فى إهدار الفرص أمام المرمى والتسرع في اللعب بخلاف وجود مساحات بين صفوف الأهلي، بخلاف رغبته في إجراء تعديل على التشكيل في مباراة فاركو القادمة من أجل تصحيح هذه الأخطاء بعد ارتكاب أكثر من لاعب أخطاء كثيرة.

على جانب آخر، وضع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً للمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر لتجهيزه لمباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد لقاء الأهلي وفيوتشر غياب لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج من قائمة المارد الأحمر، إلا أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى أوضح أن اللاعب تعرض لإجهاد فى العضلة الخلفية، وفضل إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.