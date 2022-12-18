شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمصطفى شلبى لتحديد موقفه من مواجهة الزمالك والحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود المقبلة.

وغاب مصطفى شلبى عن مواجهة الزمالك والبنك الأهلى بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد العضلى، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا لاستبعاده من المباراة.

وحقق الزمالك الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف واحد دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.