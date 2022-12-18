شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس، عقب التعادل الإيجابى مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ مارسيل كولر ومعاونوه التحضير لمباراة فاركو من خلال تحضير فيديوهات خاصة بالفريق السكندري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، ومعرفة أسلوبه في اللعب وطريقته في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين وفي الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الموجودين في صفوفه، قبل وضع خطة المباراة اللازمة لتسهيل مهمة عبور اللقاء وإستعادة الانتصارات.

يعود ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى للظهور فى تشكيل فريقه الأساسى فى مباراة فاركو بسبب إيقاف زميله محمد عبد المنعم.

ويغيب محمد عبد المنعم عن مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء رقم "3"، خلال مباراة الأهلي وفيوتشر.

وجلس ياسر إبراهيم على دكة البدلاء فى مباراة الأهلى وفيوتشر التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بعدما كان يشارك بصفة أساسية فى ظل إصابة زميله محمود متولى مدافع الفريق قبل تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة.