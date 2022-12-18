شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى مع سموحة قبل ديربى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية، لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط.

وخاض طارق العشري، المدير الفنى لسموحة، مع الموج الأزرق 7 مباريات، فاز خلالها فى مباراة واحدة، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر لقاءين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

كان التعادل السلبي قد حسم مواجهة سموحة والداخلية، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 7 بالدوري المصري الممتاز.