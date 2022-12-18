قبل النهائي.. قميص ميسي ينفذ من الأسواق ويرتفع سعره إلى 300 دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ سعر قميص لونيل ميسي، على موقع أمازون نحو 300 دولار، فيما تعمل شركة "أديداس" على تسريع إنتاج مزيد منه بعد نفاذه من الأسواق.



وتعمل العلامة التجارية الألمانية ضد عقارب الساعة لتوفير نسخ من قمصان المنتخب الأرجنتيني ومجموعة قمصان ميسي على وجه الخصوص في معظم أنحاء العالم في أقرب وقت ممكن تحسبا لفوز الأرجنتين بكأس العالم يوم الأحد.



وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" إن قمصان ميسي مطلوبة حتى من جانب خصومه اللاعبين في منتخبات وفرق أخرى.



وتشير الصحيفة إلى أن اللاعبين يلاحقونه بعد صافرة النهاية وأحيانا يتشاجرون فيما بينهم للحصول على قميص الأسطورة.



وبحسب الصحيفة، بخلاف ميدالية الفائزين بكأس العالم، لن تكون هناك جائزة أكثر طلبا عندما تلتقي فرنسا مع الأرجنتين بقيادة ميسي الأحد من قميص ميسي البالغ من العمر 35 عاما.



وتقول الصحيفة إن الطلب ارتفع على قمصان ميسي وبات من الصعب الحصول على واحد.



ونفذ مخزون شركة "أديداس" من قمصان النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بألوان المنتخب الأرجنتيني في ظل الأداء الذي يقدمه في كأس العالم بقطر.



وقالت الصحيفة إن قميص ميسي نفذ في جميع أنحاء العالم ولا يمكن العثور عليه لا في بوينس آيرس أو مدريد أو الدوحة أو طوكيو، وفق صحيفة "ماركا الإسبانية.



وتوضح أديداس أنه من المستحيل زيادة الإنتاج بين عشية وضحاها لتجديد منتج كانت تعرف أنه سيعمل بشكل جيد للغاية.



ويقدم ميسي أفضل مشاركة له في النهائيات وهو لعب ضد كرواتيا الدور الرئيسي في بلوغ الأرجنتين النهائي السادس في تاريخها بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، ومرر كرة الهدف الثالث بأداء خارق، ويلتقي غدا الأحد في مباراة النهاية ضد زمليه في باريس سان جيرمان، كليان مبابي.

المصدر: الصحافة الأمريكية