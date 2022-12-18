شكرا لقرائتكم خبر عن لدغة الزمالك القاتلة على مائدة محمد يوسف فى الطلائع قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات البنك الأهلى فى الدوري، وآخرها مباراته مع الزمالك والتى خسرها بهدف دون رد فى الوقت القاتل، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الايقاف.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة البنك الاهلى مشدداً على ضرورة العودة لنغمة تصحيح مسار الفريق.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويخضع عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة فريقه مع البنك الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عمر رضوان عن مباريات الطلائع بسبب معاناته من شد فى العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة الأهلى التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

يفقد فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة البنك الأهلى، بسبب الايقاف.

وتعرض خالد سطوحى للطرد فى مباراة الطلائع الاخيرة بالدوري أمام غزل المحلة، والتى خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.