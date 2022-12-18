شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل تدريباته اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز. ومنح أيمن الجمل لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس، السبت، قبل بدء الاستعداد لملاقاة إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل إراحة لاعبيه ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد كثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة بينهم مباراتين ضد فيوتشر وبيراميدز.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية على أن يؤدى البدلاء والمستبعدون مرانا جماعيا بشكل طبيعى استعدادًا للمواجهة القادمة.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدفًا على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و4 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.