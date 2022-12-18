شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: الدورى صعب وغزل المحلة ينافس أندية تمتلك ضعف ميزانيته بـ20 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أن بطولة الدورى صعبة جدا وننافس أندية تمتلك ميزانية 20 ضعف غزل المحلة.

وقال بابا فاسيليو، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "هدفى الرئيسى التركيز فى المباريات والفوز بها بالطريقة التى نلعب بها والسيطرة على مجريات الملعب، ولم نلعب أفضل مبارياتنا أمام الأهلى".

وأضاف مدرب غزل المحلة: "أتمنى الحفاظ على روح وحماس اللاعبين، مستغلا الدعم الجماهيرى اللامحدود، ومن حق الجماهير أن تحلم، ولكن لا بد لها أن ترى الواقع دائما ولا تنساه".

وتابع: "الدورى شديد الصعوبة ونحن ننافس أندية بميزانية 20 ضعف غزل المحلة، وأريد أن يستمتع اللاعبون بما يقدمونه، وأن يواصلوا الأداء الجيد، وأريد أيضا من الجماهير أن تستمتع بالتشجيع وتواصل دعم الفريق، ولا أعرف إن كان الذى حدث هذا الموسم إعجازيا أم لا".