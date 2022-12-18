شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أنجيه الفرنسى: باريس سان جيرمان الوحيد القادر على ضم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد شعبان، رئيس نادى أنجيه الفرنسي، أن انضمام محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، إلى الدورى الفرنسى سيكون استثنائيا.

وقال سعيد شعبان، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: إن انضمام محمد صلاح إلى الدورى الفرنسى سيكون استثناءً، وفريق باريس سان جيرمان النادى الوحيد القادر على تحمل راتب ومميزات محمد صلاح، وناصر الخليفى رئيس النادى إذا أراد التعاقد معه سيفعل.

وأضاف: "أوناحى لعب بشكل جيد فى المونديال وتلقيت الكثير من العروض ألمانية وإسبانية وفرنسية، ونسعى لتحقيق أقصى استفادة من الأندية التى تسعى لضم أوناحى وبوفال".

وتابع رئيس أنجيه: "العروض التى تلقيناها لضم أوناحى تتراوح ما بين 25 و35 مليون يورو ولم تصل إلى 45 مليون يورو، وسنبحث العروض ونتواصل مع اللاعب لاختيار الأنسب له وللنادى حتى يتسنى لنا البحث عن صفقات جديدة".

وعن بوفال، قال: "لم يصلنا أى عرض حاليا لبوفال، ومن المنتظر أن يأتى لنا عروض فى الأيام المقبلة، خاصة بعد الظهور بشكل مميز فى كأس العالم".