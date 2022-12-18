شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى ينافس على مستر أولمبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامى" على لقب مستر أولمبيا الثالث اليوم، الأحد، حيث توج رامى بالبطولة آخر نسختين. وينافس بيج رامى على لقب مستر أولمبيا على أن يقام النهائي فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ويلعب بيج رامى فى الوزن المفتوح، بينما نافس محمد إمبابى فى وزن 212 وأحمد شكرى فى الفيزيك.

وكان حسن مصطفى قد انسحب من البطولة لظروف صحية حرمته من المشاركة إلا أنه توجه إلى لاس فيجاس لمتابعة البطولة.