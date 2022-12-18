شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: المصرى بدأ الموسم بشكل ضعيف.. ونعانى من نقص فى بعض المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى، أن الفريق البورسعيدى بدأ الموسم بشكل ضعيف، مما أثر على وضعه فى جدول الدورى، ونعمل على إعادته وسط الجدول.

وقال حسام حسن، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر: "يجب على جماهير بورسعيد أن تعى وضع الفريق حاليا، وأن البداية الضعيفة ستؤثر على ترتيب الفريق فى الجدول وسنسعى إلى إعادته لوسط الجدول".

وأضاف مدرب المصرى: "المصرى يحتاج صفقات من نوعية معينة وكانت متاحة فى الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الوضع الآن أصبح صعبا فى التعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم وسنحاول إيجاد البدائل".

وتابع حسام حسن: "مع احترامى للاعبين الجدد، ولكن الفريق لديه نواقص فى بعض الأماكن التى انضم بها لاعبون جدد ولم يقدموا الدعم المنتظر والإضافة القوية".

وتعادل المصري مع حرس الحدود سلبيا فى المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد بمحافظة السويس فى الجولة السابعة من بطولة الدورى.

وغاب عن صفوف المصرى كل من: إسلام عطية، حسن علي، الجزائري عبد الرحيم دغموم، مروان حمدي، كريم العراقي عماد الدين بوبكر، محمد عنتر للإصابة، بالإضافة الى فريد شوقي للإيقاف.

وأدار اللقاء وائل فرحان حكما للساحة ومعه كل من هاني العراقي و محمد مجدي الشيخ مساعدان، بالإضافة إلى إبراهيم محمد إبراهيم حكم رابع، فيما تولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد توفيق طلب.