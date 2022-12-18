شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطالب اتحاد الكرة بمستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، رسالة مطالبة جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة قد خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش في بطولة كأس أمم أفريقيا (2021)؛ بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب في لقاء دور ربع النهائي.

وفي سياق متصل، دخل الثنائي الأرجنتيني هيكتوبر كوبر والبرتغالي كارلوس كيروش مدربا منتخب مصر السابقان حسابات الاتحاد التونسي لقيادة نسور قرطاج، خلفا لجلال القادري الذى انتهى دوره بنهاية مشوار الفريق في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة "المغرب" التونسية، فإن هيكتور كوبر ضمن دائرة اهتمامات منتخب تونس خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه من خبرات كبيرة في القارة الأفريقية، إلا أن عامل اللغة وأمورا أخرى تعكر إتمام التعاقد مع المدرب، منها أيضاً الإخفاق الأخير مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الصحيفة أن كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب إيران والأسبق للفراعنة ضمن دائرة اهتمامات نسور قرطاج، بعدما أكد التقرير رفضه قيادة المصري البورسعيدي خلفا لإيهاب جلال الا أن البرتغالي رفض الفكرة نهائياً بعد تلقيه عرضاً من الاتحاد التونسي لكرة القدم.