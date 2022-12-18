شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يستعرض عضلات جسده قبل ساعات من نهائى مستر أولمبيا: لا أطيق الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامي" عضلات جسده، والذى ينافس حاليا على بطولة مستر أولمبيا، الأشهر في رياضة كمال الأجسام، والتي بدأت فعالياتها أمس، وتستمر حتى غدا الأحد.

ونشر بيج رامى فيديو قصير لعضلات جسده عبر حسابة على إنستجرام، وأظهرت القدرات المهولة له، وعلق عليها: "قبل ساعات قليلة من النهائيات، لا أطيق الانتظار لرؤيتك مرة أخرى الليلة".

ساعات قليلة تفصل ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامى" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، عن تحقيق لقب مستر أولمبيا الثالث على التالي، حيث توج بيج رامى بالبطولة آخر نسختين.

وينافس بيج رامى على لقب مستر أولمبيا غدا، حيث خضع للتحكيم السرى فجر اليوم، على أن يقام النهائي فى ساعة مبكرة من صباح غد الأحد.

ويلعب بيج رامى فى الوزن المفتوح، بينما نافس محمد إمبابى فى وزن 212 وأحمد شكرى فى الفيزيك.

كان حسن مصطفى قد انسحب من البطولة لظروف صحية حرمته من المشاركة، لكنه توجه إلى مدينة لاس فيجاس الأمريكية لمتابعة البطولة ومساندة زملائه.