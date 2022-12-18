الامارات | بعد كأس العالم.. الدوري يعود بقمة شباب الأهلي والوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران بعد غياب 37 يوماً بعد توقف طويل لمتابعة بطولة كأس العالم «قطر 2022»، وتتوهج المباريات بقمة دبي التاريخية التي تجمع الوصل مع شباب الأهلي، ومواجهة مرتقبة تجمع اتحاد كلباء مع الشارقة.

ويتصدر شباب الأهلي ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 22 نقطة بعد بداية متعثرة مع انطلاقة الدوري، وهو الرصيد نفسه لفريق الوحدة الذي يخوض هذه الجولة مباراة أمام خورفكان ويسعى إلى استغلال عامل الأرض لمواصلة التألق في الصدارة والحفاظ عليها.

وتشهد قمة الدوري منافسة قوية بين أكثر من خمسة أو ستة فرق، خصوصاً مع عودة الوصل إلى المنافسة هذا الموسم ووجوده في المركز الثالث، كما تنافس أندية الشارقة والعين والجزيرة بقوة على الصدارة، مع وجود فريقين صنعا الفارق هما عجمان واتحاد كلباء، ويمثلان ضغطاً كبيراً على فرق الصدارة.

وتقام مباريات الجولة 11 غداً وبعد غدٍ، ويتقابل في اليوم الأول الظفرة مع عجمان في المنطقة الغربية، والنصر ودبا في مباراة مهمة وحاسمة لفريق النصر في المركز الـ12 برصيد ست نقاط، والوصل وشباب الأهلي في استاد زعبيل، والبطائح مع الجزيرة.

وتستأنف المباريات بعد غد بثلاث مباريات تجمع الوحدة مع خورفكان، واتحاد كلباء مع الشارقة، والعين مع بني ياس، ويبحث وصيف بطولة الدوري الحالي الوحدة عن الفوز وتعويض خروجه الصعب من بطولة كأس الرابطة، وبعد خسارة لقب كأس رئيس الدولة أمام الشارقة الذي كان مؤجلاً من الموسم الماضي، ليجد نفسه منافساً فقط في بطولة الدوري ويبحث عن الفوز والنقاط الثلاثة، وهو يخوض مواجهة أسهل نسبياً من قمة شباب الأهلي المتصدر، والوصل الثالث.

وينتظر جمهور العين ظهور فريقه من جديد بعد توقف طويل ورغبة في البحث عن الصدارة والعودة إليها في محاولة للحفاظ على لقب البطولة، ويستضيف العين فريق بني ياس ويعلم جيداً وهو يبعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط أن الخسارة في أي جولة وابتعاده أكثر من ذلك يعني انتهاء فرصته نظرياً في الحفاظ على لقب البطولة.

وبالنظر إلى جدول ترتيب الدوري نجد أنه مقسم إلى أربع فئات مختلفة، لكنها متقاربة في الترتيب، وهو ما يميز بطولة الدوري هذا العام حيث يفرق صاحب المركز الأول عن ثامن الترتيب بخمس نقاط فقط، ما يعني عدم وجود هوية معينة للبطل حتى الآن، وتخوض فرق دورينا جولتين من بطولة الدوري قبل أن تتوقف البطولة مرة أخرى لمدة شهر بسبب المشاركة في بطولة الخليج.

المباريات المقبلة

الإثنين

الظفرة – عجمان

النصر – دبا

الوصل – شباب الأهلي

البطائح – الجزيرة

الثلاثاء

الوحدة – خورفكان

اتحاد كلباء – الشارقة

العين – بني ياس