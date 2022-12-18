الامارات | الأرجنتيني ألفاريس.. «عنكبوت» في «البقعة المالحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان خوليان ألفاريس مصدر إلهام للأرجنتين في مونديال قطر، لكن في قريته الصغيرة يحتفى باللاعب الملقب بـ«العنكبوت» بسبب قدرته على التحكم بالكرة وإرسالها الى المرمى، مثل العنكبوت الذي يمسك ذبابة ويمزقها داخل شبكته.

بعد أن بدأ المونديال القطري كبديل، شق ألفاريس طريقه إلى التشكيلة الأساسية من خلال سلسلة من العروض الرائعة التي أسهمت في انتصارات بلاده، كما سجّل أربعة أهداف حاسمة.

من شبه المؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سيبدأ في التشكيلة الأساسية في نهائي الأحد ضد فرنسا، لا بل سيحظى بدور قيادي ومتقدم.

وقالت باتريسيا ماغنينو، إحدى معلمات ألفاريس في مدرسة «ريفيرا إندارتي» الابتدائية في كالتشين: «في السابعة من عمره، كان فتى داعماً ومسؤولاً ومجتهداً جداً لمساعدة رفاقه». وأضافت «الآن هو نجم عظيم إلى جانب (ليونيل) ميسي».

بدورها، قالت غراسييلا دي باربيريس، إحدى معلماته السابقات: «لقد تميّز دائماً بتواضعه وقلّة تحدثه. تتحقق الأحلام إذا عملت لها».

كالتشين، التي تعني «البقعة المالحة» باللغة المحلية، هي قرية متواضعة يسكنها 3000 شخص وتقع في الشمال الشرقي لمقاطعة كوردوبا الريفية والصناعية الغنية.

عند مدخل القرية وعلى جدران المدرسة توجد لوحات إعلانية تمدح «خوليان، فخر كالتشين» إلى جانب صور عناكب كبيرة.

يسود الهدوء القاتل في القرية، باستثناء أصوات ورش حدادة قليلة، أما المنطقة المحيطة بها فغنية بحقول الحبوب والماشية.

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