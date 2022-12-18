الامارات | سكالوني: ليست مواجهة بين ميسي ومبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، في المؤتمر الصحافي أمس، إنهم مصممون أكثر من أي وقت مضى على إحراز اللقب العالمي وإسعاد الأرجنتينيين، وشدد على أن «المباراة النهائية ليست مبارزة ثنائية بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بل هي مواجهة بين الأرجنتين وفرنسا». وشدد على أنه يتمنى أن يحصل ميسي على اللقب العالمي، كونه سيكون تتويجا رائعا لمسيرة تاريخية لواحد من أساطير الكرة العالمية، واصفا إياه بأنه من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وقال سكالوني إن جميع لاعبيه في أتم الجاهزية للمباراة الختامية.

ليونيل سكالوني

العمر: 44 عاماً

يدرب الأرجنتين منذ 2018.

فاز كمدرب للأرجنتين بكأس كوبا أميركا 2021.

لعب للأرجنتين سبع مباريات.

نجم سابق لنيولز أولد بويز الأرجنتين، وفرق ديبورتيفو ومايوركا وسانتاندر الإسبانية ولاتسيو وأتالانتا الإيطاليين.

فاز كلاعب مع الأرجنتين بكأس العالم للناشئين سنة 1997.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.