الامارات | الأرجنتين وفرنسا.. صراع جيلين وكأس عالمية ثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل مونديال قطر 2022 إلى المشهد الأخير له اليوم، حيث الموعد مع المباراة النهائية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحاً للقاء الحلم، وساحة للفصل الأخير في الصراع الكبير بين نجمين عالميين، قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الراغب في إنهاء مسيرة مميزة وتاريخية بأهم لقب في العالم، بينما في المقابل يسعى نجم وقناص المنتخب الفرنسي كيليان مبابي إلى التأكيد على تفوقه، وعلى انطلاقته المتوهجة في عالم كرة القدم، وإضافة لقب عالمي ثانٍ إلى خزينته. ويتطلع المنتخبان لتتويج مشوارهما الطويل خلال المونديال القطري بالحصول على كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، بعد أن توجت بها الأرجنتين 1978 و1986، وفرنسا عامي 1998 و2018.

وما بين مباراة ثأرية للأرجنتين لرد دين الخسارة في ثمن نهائي مونديال روسيا 4-3 على يد فرنسا، أو مباراة حلم للعودة إلى منصة التتويج العالمية، سيكون الصراع بين جيلين، الأول لخواتيم مسيرة قائد الأرجنتين ونجمها الأول ليونيل ميسي (35 عاماً)، والثاني لبداية عهد سيطرة كيليان مبابي أبرز هداف في العالم حالياً ولايزال لم يكمل عامه الـ24 بعد.

ويرغب ميسي في السير على نهج الأسطورة الراحل مارادونا الذي أحرز لبلاده اللقب العالمي الثاني قبل 36 سنة في المكسيك. وأذهل ميسي الجميع في مباريات عديدة في مونديال قطر، حيث صنع تسعة أهداف وسجل خمسة، وتوهج بشكل كبير في الفوز 3-0 على كرواتيا، بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر لزميله ألفاريز المتألق صاحب الثنائية في هذه المباراة. ولا يريد ميسي تفويت آخر فرصة لإحراز اللقب العالمي، وعدم تكرار خيبة نهائية مونديال البرازيل 2014 حين خسر من ألمانيا في الوقت الإضافي 1-0. وباتت مشاركة ميسي مؤكدة اليوم، بعد فترة من الشك، إذ تبين أن إصابته قبل يومين كانت طفيفة على مستوى الفخذ ولا تدعو للقلق.

في المقابل، يدين منتخب فرنسا بفضل كبير في بلوغه المباراة النهائية للثنائي مبابي وأوليفييه جيرو، اللذين أحرزا مجتمعين تسعة أهداف من مجموع 13 هدفاً أحرزها الفريق بمسيرته في كأس العالم الحالية، بجانب القيمة الكبيرة التي يشكلها في الهجوم صانع الألعاب غريزمان، وكذلك الجناح الطائر ديمبلي.

وبينما قدّم مبابي أداء لافتاً خلال مشواره بالبطولة، عقب تسجيله خمسة أهداف وقيامه بتمريرتين حاسمتين، فقد كان جيرو (36 عاماً) عند حسن الظن به، عقب تسجيله أربعة أهداف.

وكان مبابي على موعد مع إنجاز غير مسبوق خلال البطولة، عقب تسجيله تسعة أهداف في مسيرته بكأس العالم، بواقع خمسة أهداف في المونديال الحالي وأربعة أهداف في المونديال الماضي بروسيا، ليتفوق على بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بكأس العالم قبل بلوغ 24 عاماً، حيث أحرز أيقونة الكرة البرازيلية سبعة أهداف في هذا العمر.

وأصبحت فرنسا سادس فريق في التاريخ يتأهل لنهائيين متتاليين، كما أنها رابع بطل للمونديال يبلغ المباراة النهائية في النسخة التالية. ويدير المباراة النهائية الحكم البولندي شيمون مارتشينياك (41 عاماً)، ويعاونه كل من باول سوكولينسكي وتوماش ليستكيفيش وتوماش كفياتكوفسكي. وتحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيسر البارز ثيو هيرنانديز بسبب إصابة في الركبة تعرّض لها في لقاء المغرب بنصف النهائي، بينما قد يعود إلى التشكيلة رابيو واوبميكانو بعد التعافي من الأنفلونزا، بينما لاتزال مشاركة كومان غير مؤكدة.

سجل الأبطال:

البرازيل: (58 و62 و70 و94 و2002)، وألمانيا (54 و74 و90 و2014)، وإيطاليا (34 و38 و82 و2006)، والأوروغواي (30 و50)، والأرجنتين (78 و86)، وفرنسا (98 و2018)، وإنجلترا (66)، وإسبانيا (2010).

طريق الأرجنتين إلى النهائي:

دور المجموعات:

السعودية 2-1 الأرجنتين.

الأرجنتين 2-0 المكسيك.

بولندا 0-2 الأرجنتين.

ثمن النهائي

الأرجنتين 2-1 أستراليا.

ربع النهائي

الأرجنتين 2 - (4-3) - 2 هولندا.

نصف النهائي

الأرجنتين 3-0 كرواتيا.

طريق فرنسا إلى النهائي:

دور المجموعات:

أستراليا 1-4 فرنسا

فرنسا 2-1 الدانمارك

تونس 1-0 فرنسا

ثمن النهائي:

فرنسا 3-1 بولندا

ربع النهائي

فرنسا 2-1 إنجلترا

نصف النهائي

المغرب 0-2 فرنسا

ميسي:

اللاعب الأهم على الإطلاق في الأرجنتين، وسجّل خمسة أهداف.

ألفاريز:

شاب متألق وهداف، وثنائي مميز مع ميسي في الهجوم.

دي ماريا:

عنصر لا غنى عنه في الأوقات الصعبة، وقد يشارك بديلاً اليوم.

باريديس:

رمانة ميزان وسط الميدان مع دي بول وماكاليستر.

مارتينيس:

حارس متميز، ويشتهر في ركلات الترجيح.

مبابي:

قناص لا يضيع، وسجّل خمسة أهداف.

جيرو:

الأخطر في الكرات العالية، وله أربعة أهداف حتى الآن.

ديمبلي:

جناح طائر، والأفضل في التمريرات الحاسمة.

غريزمان:

دينامو الهجوم وقطعة لا يستغني عنها المدرب ديشامب.

لوريس:

الحارس المخضرم وصمام أمان لمرمى «الديوك».

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.