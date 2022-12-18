الامارات | الكيني كيبلاجيت والبحرينية تشومبا بطلا «ماراثون أدنوك أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الرابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2022، التي أقيمت منافساتها أمس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مشاركة أكثر من 20 ألف عدّاء وعدّاءة. ونجحت النسخة الرابعة التي انطلقت في تمام الساعة السادسة صباحاً بجانب مقر «أدنوك»، وتحديداً من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في تأكيد مكانة أبوظبي وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل احترافية.

وبعد ختام السباق، توّج كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين في السباق.

وفاز العدّاء الكيني تيموثي كيبلاجيت بلقب النسخة الرابعة، بزمن 2:05:20 ليتفوق على مواطنه فيلكس كيموتاي الوصيف بزمن 2:09:33، فيما حل الإثيبوبي أديلادلو في المركز الثالث بزمن 2:09:42.

وفي فئة السيدات، حصدت البحرينية يونيس تشومبا المركز الأول، بزمن 2:20:41، متفوقةً على الكينية أنجيلا تانوي الثانية بزمن 2:21:12، فيما جاء المركز الثالث من نصيب الإثيوبية هوراسا ديبابا بزمن 2:21:25.

واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع 2150 مشاركاً، وسباق مسافة الـ10 كم 5630 مشاركاً، وسباق الـ5 كم 6355 مشاركاً، وفي سباق الـ2.5 كم 5870 مشاركاً.

وفي بقية النتائج، فاز بسباق 10 كيلومتر المغربي أنور الغوز، وعاد لقب السيدات إلى البريطانية إيليش ماكولجان. وشهد سباقا 5 كم و2.5 كم «نجري معاً» مشاركة مجموعة واسعة من المتسابقين من جميع الأعمار والجنسيات والإمكانات.