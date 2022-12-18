الامارات | رمسات مونديالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيمار

قال مراقبون إن الحالة النفسية السيئة التي بدا عليها نجم منتخب البرازيل، عقب خروج منتخب بلده من كأس العالم، بعد الخسارة أمام كرواتيا، لن تؤثر في أدائه مع فريقه في باريس سان جيرمان، كونه بدأ الآن في تجاوز آثار الصدمة والعودة إلى حالته الطبيعية.

عبوات

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة كوكاكولا الشرق الأوسط، أن بطولة كأس العالم «قطر 2022»، تشهد استخدام أول عبوات مياه ومشروبات غازية قابلة للتدوير بالكامل، في المواقع الرسمية للبطولة، بما في ذلك الاستادات، ومناطق المشجعين في أنحاء قطر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة العليا لاستضافة بطولة دون نفايات بلاستيكية.

إنفانتينو

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بأداء المنتخب المغربي في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم الحالية «فيفا قطر 2022»، وقال إنفانتينو في قطر: «المغرب لعب بشكل جيد للغاية، وكان هذا نجاحاً كبيراً».

باتيستوتا

لا يحمل غابرييل باتيستوتا، لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم السابق، أي ضغينة تجاه ليونيل ميسي (11 هدفاً مونديالياً)، بعدما حطم رقمه القياسي (10 أهداف)، من حيث عدد الأهداف المسجلة للاعب أرجنتيني في كأس العالم، وقال لصحيفة «كلارين» الأرجنتينية: «(ميسي يحطم الرقم القياسي)، هذا لم يؤلمني على الإطلاق، لأنني استمتعت به عندما كنت أحمله. ليو يستحق هذا. إذا كان هناك شخص يستحق هذا، فإنه ميسي.. هذا اللاعب ليس فضائياً، إنه بشر يلعب كرة القدم بشكل أفضل من أي شخص آخر. عندما يتخطاك ميسي، فلا يمكنك أن تتألم، إنه فقط يمنحك السرور».

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