فرنسا والأرجنتين.. مشوار المنتخبين قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم المواجهة النارية التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، مساء غد الاحد على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، من أجل حسم لقب بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ووصل المنتخبان إلى المحطة الأخيرة من المونديال بعد مشوار صعب حمل الكثير من المتعة والإثارة والمفاجآت الكروية الساخنة.

ونستعرض لكم مشوار المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني طوال بطولة كأس العالم حتى أصبحا على بُعد خطوة من حسم اللقب.

مشوار منتخب فرنسا

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ 16 بعدما تخطى مرحلة المجموعات متصدراً مجموعته برصيد 6 نقاط، يليه أستراليا وتونس وأخيرًا الدنمارك بالمركز الأخير.

وفاز منتخب "الديوك" في دور المجموعات في مباراتين، أمام أستراليا بنتيجة "4-1"، وأمام الدنمارك بنتيجة "2-1"، وخسر في مباراة وحيدة أمام تونس بهدف نظيف في انتصار تاريخي لنسور قرطاج على حامل اللقب.

وفي دور ثمن النهائي، نجح المنتخب الفرنسي في تخطي عقبة بولندا 3-1.

وفي الدور ربع النهائي، حقق المنتخب الفرنسي فوزاً مثيراً على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف.

وتأهل المنتخب الفرنسي (حال لقب النسخة الماضية) إلى نهائي المونديال بعد إقصاءه للمغرب التي تأهلت للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ العرب والأفارقة لهذا الدور.

مشوار منتخب الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين للمراحل الإقصائية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، يليه بولندا والمكسيك والسعودية.

وكانت البداية المفاجئة والكارثية لمنتخب التانجو في المونديال عندما خسر أمام منتخب السعودية بهدفين لهدف، قبل أن تكون المباراة انطلاقة حقيقية لمنتخب التانجو أوصلته لنهائي المونديال.

عقب الخسارة من الأخضر السعودي، استعاد منتخب الأرجنتين توازنه بالفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، قبل أن يحسم التأهل للأدوار الإقصائية بالفوز على بولندا بهدفين لهدف.

وفي الدور ثمن النهائي، أقصى منتخب الأرجنتين بقيادة سكالوني، نظيره الأسترالي بهدفين لهدف.

وفي دور الثمانية، خاض منتخب الأرجنتين مباراة ماراثونية أمام نظيره هولندا، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 حيث كان الأرجنتينين على بعد خطوة من التأهل وبالفعل دخلوا في ركلات الجزاء الترجيحية وتأهل رفاق ميسي لنصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، تخطى منتخب الأرجنتين عقبة كرواتيا بالفوز بثلاثية نظيفة، ليتأهل رسميًا للمباراة النهائية بحثًا عن اللقب الثالث في تاريخه.