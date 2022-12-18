كيروش يهاجم اتحاد الكرة ويهدد باللجوء للفيفا

الشارقة - اميمة ياسر -

شن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وجاء هجوم كيروش على اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مساء السبت.

ووجه المدير الفني السابق لمنتخب إيران رسالة لحلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، قائلاً :"للأسف الشديد حتى اليوم على الرغم من وعودك لم يتم دفع لي أي شيء سواء لي أو للمساعدين".

وأضاف كيروش: "ما يدل أن الاتحاد المصري لا يحترم الاتفاقات والالتزامات".

وواصل هجومه قائلاً: "بصراحة هذا النوع من التصرف يضر بهيبتك وأعضاء اتحاد الكرة".

وأنهى كارلوس كيروش: "أحاول أن أكون متسامحًا مع اتحاد الكرة، لكنكم تجبروني على الذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على مستحقاتي".

وفي وقت سابق، قرر اتحاد الكرة خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش في بطولة كأس أمم أفريقيا (2021) بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب في لقاء دور ربع النهائي.

وتولى كيروش قيادة منتخب مصر خلال سبتمبر 2021، قبل أن يرحل في أبريل 2022 بعد فشل وصول منتخب "الفراعنة" لكأس العالم 2022 .

وقاد كارلوس كيروش منتخب إيران مؤخرًا في كأس العالم قبل أن يرحل عقب الإقصاء من البطولة وتحديدًا عقب الخسارة من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة المجموعات.