«لا أعرف ماذا تريدون».. مشادة بين أشرف حكيمي وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن دخول أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، في مشادة كلامية مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد نهاية مباراة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال قطر 2022.

وذكرت قناة "الكاس" أن مشادة كلامية حدثت بين إنفانتينو وحكيمي، نجم المنتخب المغربي بصوت عالٍ مع رئيس "فيفا" عقب المباراة في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، ولم يُعرف السبب وراءها.

وفي السياق، أكد يوهان كوكوكسلان، مراسل شبكة SVT Sports الكرواتية، حدوث الواقعة، حيث ذهب أشرف حكيمي إلى جياني إنفانتينو في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ووجه له انتقادات بصوت عالٍ.

وأكد المراسل أن حكيمي قال لـ إنفانتينو: "هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ضدنا.. لا أعرف ماذا تريدون، وأنت ما خطبك؟".

وأشار يوهان إلى أنه عندما رفع الهاتف لتصوير ما حدث، موظفي الاتحاد الدولي منعوه من ذلك، نظرًا للإحراج الذي تعرض له رئيسهم.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، هاجم لاعبو منتخب المغرب عبد الرحمن الجاسم، حكم لقاء فريقهم ضد كرواتيا.

ودخل لاعبو المنتخب المغربي في مناوشات مع الحكم بعد المباراة، قبل أن يتوجه إليهم المدير الفني وليد الركراكي ويأمرهم بالابتعاد.

ودخل الركراكي في نقاش مع حكم المباراة حول بعض القرارات في اللقاء الذي حسمه منتخب كرواتيا (2-1)، ليكتفي الأسود بالحصول على المركز الرابع في المونديال.

يشار إلى أن مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022 ستقام غداً الأحد على ملعب لوسيل، بين فرنسا والأرجنتين.