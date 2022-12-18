شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشكري الأكثر صناعة للأهداف في الدوري المصري بعد مرور 7 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الثنائي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد شكري لاعب سيراميكا، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري المصري برصيد 4 مساهمات بعد مرور 7 جولات حتى الآن.

ويأتي الثنائي الآخر أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، في المرتبة الثانية في قائمة أكثر المساهمين بصناعة الأهداف ولكل منهما 3 مساهمات.

تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة أمس الجمعة 16 / 12 / 2022 أربع مباريات من الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث التقى فريق بيراميدز مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى، واستضاف فريق حرس الحدود فريق المصرى البورسعيدى وفى الختام مباراة الأهلى فريق فيوتشر.

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.