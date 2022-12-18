شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يرفع درجات استعدادات الشواكيش لمواجهة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض خالد عيد، المدير الفني للترسانة، أى تراخ فى صفوف لاعبيه، بعد التعادل الإيجابى الذى حققه الفريق أمام وادى دجلة في الجولة الماضية بهدف لمثله، ليفقد الشواكيش نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على الصعود للدورى ويتراجع ترتيبه للمركز الرابع.

وشدد خالد عيد على اللاعبين أنه لن يقبل أي تهاون في المباريات المقبلة، ولا يوجد لاعب أساسى أو لاعب بديل ولن يلتفت للأسماء مهما كانت في ظل رغبته الدخول في المنافسة على الصعود من جديد، وستكون مباراة السكة الحديد بداية انطلاقة جديدة.

ورفع خالد عيد درجة الاستعدادا القصوى لمباراته المقبلة أمام السكة الحديد يوم الجمعة المقبل، والتي لا تقبل القسمة على اثنين في ظل المستوى القوى الذى يقدمه أبناء السكة تحت قيادة أمير عزمى والذى يتألق معه السكة ويحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن الترسانة.